Аэропорты Дубая объявили о возобновлении рейсов — но некоторые вылеты всё ещё могут отменить или задержать

Безопасность клиентов и персонала аэропортов «остаются наивысшим приоритетом».В Дубае аэропорты отменили ограничения на приём и выпуск воздушных судов после «непродолжительной паузы», сообщает Asharq News.Некоторые рейсы по-прежнему могут отменить или задержать, предупредили в аэропортах. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о полётах у авиакомпаний.В ночь на 24 июня 2025 года воздушное пространство закрывали Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар — из-за ракетного удара Ирана по американской базе в Катаре. Последние три уже открыли небо.Росавиация «в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке» опубликовала рекомендации для российских авиакомпаний: не выполнять рейсы в Израиль и Иран и оттуда, а также не летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.После этого «Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств. Компания наблюдает за ситуацией и вносит корректировки в расписание «в целях обеспечения безопасности полётов», сообщила она.#новости #дубай