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Евгения Евсеева
Путешествия

Аэропорты Дубая объявили о возобновлении рейсов — но некоторые вылеты всё ещё могут отменить или задержать

Безопасность клиентов и персонала аэропортов «остаются наивысшим приоритетом».

  • В Дубае аэропорты отменили ограничения на приём и выпуск воздушных судов после «непродолжительной паузы», сообщает Asharq News.
  • Некоторые рейсы по-прежнему могут отменить или задержать, предупредили в аэропортах. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о полётах у авиакомпаний.
  • В ночь на 24 июня 2025 года воздушное пространство закрывали Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар — из-за ракетного удара Ирана по американской базе в Катаре. Последние три уже открыли небо.
  • Росавиация «в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке» опубликовала рекомендации для российских авиакомпаний: не выполнять рейсы в Израиль и Иран и оттуда, а также не летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.
  • После этого «Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств. Компания наблюдает за ситуацией и вносит корректировки в расписание «в целях обеспечения безопасности полётов», сообщила она.

#новости #дубай

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