Саудовский лоукостер Flynas открыл продажу билетов из Москвы в Эр-Рияд — прямые рейсы стартуют 1 августа 2025 года

До этого прямых перелётов между столицами России и Саудовской Аравии не было.Flynas будет летать по маршруту по понедельникам, средам и пятницам между аэропортами Внуково и Кинг Халид. Время в полёте — 5 часов 40 минут. Летать будут на среднемагистральных самолётах Airbus 320.На «Яндекс Путешествиях» цены на 1 августа 2025 года с вылетом из Москвы начинаются от 13 тысяч рублей. В другие дни месяца — от 19-20 тысяч рублей. Стоимость билетов из Эр-Рияда в Москву на август пока колеблется в пределах 15-25 тысяч рублей.Россиянам для въезда в Саудовскую Аравию нужны заграничный паспорт и виза. Туристы могут получить последнюю по прибытии — на 90 дней. Есть также возможность заранее оформить электронную версию.Если Саудовская Аравия — транзитная точка, — пассажиры Flynas могут оформить визу для пребывания до 96 часов. Сбор оплачивается картой зарубежного банка или картой на базе UnionPay неподсанкционного российского банка, отметила редакция «Ну чё, народ, погнали».В аэропорту без выхода в город можно пробыть без визы до 12 часов.Источник фото: Shutterstock#новости