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Полина Лааксо
Путешествия

Саудовский лоукостер Flynas открыл продажу билетов из Москвы в Эр-Рияд — прямые рейсы стартуют 1 августа 2025 года

До этого прямых перелётов между столицами России и Саудовской Аравии не было.

  • Flynas будет летать по маршруту по понедельникам, средам и пятницам между аэропортами Внуково и Кинг Халид. Время в полёте — 5 часов 40 минут. Летать будут на среднемагистральных самолётах Airbus 320.
  • На «Яндекс Путешествиях» цены на 1 августа 2025 года с вылетом из Москвы начинаются от 13 тысяч рублей. В другие дни месяца — от 19-20 тысяч рублей. Стоимость билетов из Эр-Рияда в Москву на август пока колеблется в пределах 15-25 тысяч рублей.
  • Россиянам для въезда в Саудовскую Аравию нужны заграничный паспорт и виза. Туристы могут получить последнюю по прибытии — на 90 дней. Есть также возможность заранее оформить электронную версию.
  • Если Саудовская Аравия — транзитная точка, — пассажиры Flynas могут оформить визу для пребывания до 96 часов. Сбор оплачивается картой зарубежного банка или картой на базе UnionPay неподсанкционного российского банка, отметила редакция «Ну чё, народ, погнали».
  • В аэропорту без выхода в город можно пробыть без визы до 12 часов.
Источник фото: Shutterstock
Источник фото: Shutterstock

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