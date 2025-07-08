Госдума увеличила срок действия электронной визы для иностранцев с 60 до 120 суток

Во втором чтении внесли поправки: выехать по свидетельству о рождении россиянам в возрасте до 14 лет будет нельзя.Госдума приняла законопроект по втором и третьем, окончательном чтении. Он предлагает увеличить срок действия единой электронной визы в Россию до 120 суток, а разрешённый срок пребывания по ней — до 30 суток.Во втором чтении депутаты внесли поправки, отмечает ТАСС. Свидетельство о рождении больше не будет документом, удостоверяющим за границей личность гражданина России в возрасте до 14 лет.Свидетельство о рождении также нельзя будет использовать для выезда из России. Те, кто выехал по нему до вступления в силу новых норм, смогут использовать свидетельство для возвращения в Россию, пишет агентство. Согласно законодательству, свидетельство можно было использовать для въезда и выезда для детей до 14 лет в случаях, «установленных международными договорами».Теперь детям потребуется загранпаспорт, уточняет Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали». Согласно информации на сайте Госуслуг, кроме собственного загранпаспорта ребёнок может также выехать по загранпаспорту родителя, если вписан в документ и едет вместе с ним. Проставить отметку о детях можно только в пятилетние паспорта.Система выдачи электронных виз иностранцам заработала в России в августе 2023 года. На старте их могли получить граждане 55 стран. В декабре 2024 года правительство разрешило въезжать в Россию по электронной визе гражданам ещё 11 стран, в том числе Туркменистана, Бутана, Зимбабве, Кении и других.До принятия законопроекта срок действия единой электронной визы составлял 60 суток со дня её оформления. Она давала право на однократный въезд в страну на срок до 16 суток со дня въезда.По данным МИД, которые приводило РБК, с августа 2023 года по июль 2024 года такие визы оформили 540,9 тысячи иностранцев. Среди лидеров — граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.#новости