В Турции начали блокировать доступ к сайтам и приложениям международных сервисов оформления eSIM — Cumhuriyet

Меры коснулись восьми провайдеров.Это Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM, передаёт Cumhuriyet со ссылкой на ассоциацию İFÖD, которая занимается защитой гражданских свобод и вопросами интернет-цензуры. По её данным, решение вынесли 10 июля 2025 года.Внимание на новость обратила редакция «Ну чё, народ, погнали». По её словам, у российских туристов, которые уже оформили eSIM, проблем быть не должно, так как сами услуги не ограничивали. Но если необходимо купить новую eSIM у упомянутых операторов или продлить действующую, находясь в Турции, придётся изменять IP-адрес, чтобы зайти на сайт.Попавшие под блокировку сервисы — одни из самых популярных у туристов, отметили в Cumhuriyet. СМИ допускают, что регулятор усложняет оформление, чтобы «защитить интересы» турецких операторов.Источник фото: Vadim TolbatovВ Турции также действует закон, согласно которому все телефоны, купленные за пределами страны, нужно регистрировать в течение 120 дней после въезда. Иначе власти заблокируют GSM- или WCDMA-модуль, который обеспечивает подключение к сети. После этого смартфон не сможет принимать звонки и SMS и подключаться к мобильному интернету.Телефоны отслеживают по IMEI — уникальному коду устройства. При подключении к сети смартфон передаёт информацию о нём мобильному оператору, и код попадает в базу регулятора. Правда, некоторые переносят SIM-карту в другой слот или подключают eSIM, что даёт дополнительные 120 дней пользования, писало «Т—Ж».#новости