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Полина Лааксо
Путешествия

Сингапур вновь возглавил рейтинг стран, паспорта которых дают больше возможностей для поездок без виз

Россия опять заняла 46 место, но со 114 безвизовыми направлениями вместо 116.

  • Агентство Henley & Partners опубликовало обновлённый индекс паспортов на июль 2025 года, проанализировав возможности 199 паспортов для безвизового въезда в 227 государств. Чем выше страна в списке, тем свободнее её граждане могут перемещаться по миру.
  • Сингапурцам доступно 193 безвизовых направления. Японцам и гражданам Южной Кореи — 190. В начале 2025-го Южная Корея располагалась на строчку ниже.
  • Третье место поделили Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания. Их паспорта дают возможность приезжать без визы в 189 стран.
  • Единственная неевропейская страна в пятёрке лидеров — это Новая Зеландия со 187 безвизовыми маршрутами. На том же пятом месте располагаются Греция и Швейцария.
  • ОАЭ «стоят особняком» в числе стран-лидеров роста: за десять лет они поднялись с 42 места на восьмое (184 направления). Его также занимают Эстония и Канада.
  • США, как и Литва и Исландия, — на десятом (182). По словам Henley & Partners, США впервые за 20-летнюю историю индекса «рискуют» вылететь из десятки, хотя ещё в 2014 году их паспорт был самым «сильным».
  • Украина занимает 29 строку, её паспорт обеспечивает безвизовый въезд в 147 стран. У Грузии 42 место (123 государства). Беларусь и Таиланд — на 62 (81 направление). Казахстан расположился на 63 позиции, у его граждан 79 возможных маршрутов без визы.
Источник фото: Lufthansa
Источник фото: Lufthansa

#новости #паспорт

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