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Таня Боброва
Путешествия

РЖД добавили опцию автоматической покупки билетов в «Листе ожидания»

А сам сервис — в мобильное приложение.

  • Опцию, которая позволит автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в «Листе ожидания», добавили на сайте в партнёрстве с ВТБ, рассказали в РЖД.
  • Оставляя заявку, пассажиры смогут в личном кабинете привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на поездку.
  • Когда появится место, система спишет деньги и оформит билет без участия пассажира по заранее заданным параметрам — тип вагона, количество мест, их расположение.
  • Кроме того, «Лист ожидания» добавили в мобильное приложение «РЖД Пассажирам». До этого сервис был доступен только на сайте и в веб-приложении. В будущем возможность автоматического выкупа билета добавят и в приложение.
  • РЖД запустили «Лист ожидания» для поездов дальнего следования с распроданными билетами в июне 2024 года. В заявке нужно указать количество билетов, тип размещения и личные данные. Как только в системе появятся нужные билеты, пользователь получит ссылку на оплату. Если не успеет оплатить — бронь аннулируется.
  • Автоматическое списание денег за покупку билета компания начала тестировать в середине июля 2025 года. По словам замгендиректора Ивана Колесникова, так пассажирам не придётся отслеживать уведомления — и они не пропустят предложение выкупить билет.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #ржд

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