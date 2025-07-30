РЖД добавили опцию автоматической покупки билетов в «Листе ожидания»

А сам сервис — в мобильное приложение.Опцию, которая позволит автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в «Листе ожидания», добавили на сайте в партнёрстве с ВТБ, рассказали в РЖД.Оставляя заявку, пассажиры смогут в личном кабинете привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на поездку.Когда появится место, система спишет деньги и оформит билет без участия пассажира по заранее заданным параметрам — тип вагона, количество мест, их расположение.Кроме того, «Лист ожидания» добавили в мобильное приложение «РЖД Пассажирам». До этого сервис был доступен только на сайте и в веб-приложении. В будущем возможность автоматического выкупа билета добавят и в приложение.РЖД запустили «Лист ожидания» для поездов дальнего следования с распроданными билетами в июне 2024 года. В заявке нужно указать количество билетов, тип размещения и личные данные. Как только в системе появятся нужные билеты, пользователь получит ссылку на оплату. Если не успеет оплатить — бронь аннулируется.Автоматическое списание денег за покупку билета компания начала тестировать в середине июля 2025 года. По словам замгендиректора Ивана Колесникова, так пассажирам не придётся отслеживать уведомления — и они не пропустят предложение выкупить билет.Скриншот vc.ru#новости #ржд