Артур Томилко
Путешествия

«Аэрофлот» сообщил об отмене части рейсов из-за ограничений на полёты в Сочи и Геленджике

Пассажирам предложат оформить возврат денег или перебронировать билеты.

Аэропорт Сочи 
Аэропорт Сочи 
  • Решение связано с временными ограничениями на полёты, которые Росавиация вводила в аэропортах Сочи и Геленджика 8 и 9 августа 2025 года, пояснили в «Аэрофлоте».
  • Компания скорректировала своё расписание, в том числе путём отмены отдельных рейсов. Сколько именно перелётов отменят, не уточнили, посоветовав пассажирам следить за онлайн-табло.
  • «Аэрофлот» также предложит клиентам оформить возврат денег или перебронировать билеты на другие даты.
  • По данным «Яндекс.Расписание», на 15:55 всего в аэропорту Сочи задержано 60 рейсов. Данных о задержках в аэропорту Геленджика в сервисе нет.

#новости

