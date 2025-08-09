«Аэрофлот» сообщил об отмене части рейсов из-за ограничений на полёты в Сочи и Геленджике

Пассажирам предложат оформить возврат денег или перебронировать билеты.Аэропорт Сочи Решение связано с временными ограничениями на полёты, которые Росавиация вводила в аэропортах Сочи и Геленджика 8 и 9 августа 2025 года, пояснили в «Аэрофлоте».Компания скорректировала своё расписание, в том числе путём отмены отдельных рейсов. Сколько именно перелётов отменят, не уточнили, посоветовав пассажирам следить за онлайн-табло.«Аэрофлот» также предложит клиентам оформить возврат денег или перебронировать билеты на другие даты.По данным «Яндекс.Расписание», на 15:55 всего в аэропорту Сочи задержано 60 рейсов. Данных о задержках в аэропорту Геленджика в сервисе нет.#новости