Евгения Евсеева
Путешествия

Власти в Турции предложат отказаться от шведского стола — в АТОР говорят, что отельеры вряд ли поддержат инициативу

Это нужно, чтобы уменьшить количество отходов.

Источник: iStock 
Источник: iStock 
  • Доклад об отказе от шведского стола для борьбы с отходами разрабатывает совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет местная газета Sabah.
  • Систему «всё включено» в отелях могут заменить на формат «заказ по выбору», при которой человек берёт столько еды, сколько способен съесть, сообщает издание.
  • Согласно отчёту турецкого фонда по предотвращению отходов, в стране ежегодно утилизируется в среднем 23 млн т пищевых отходов, а около 35% фруктов и овощей выбрасываются, прежде чем попасть на стол.
  • По словам члена совета Рамазана Бингеля, половина завтраков «всё включено» не съедаются. «Отходы растут ещё сильнее с увеличением количества людей. Например, трое-четверо могут легко наесться завтраком на двоих. <...> Еда, которую кладут на тарелку, но к которой не прикасаются, отправляется прямо в мусор», — говорит он.
  • При этом опрошенные РБК туроператоры и представители отрасли говорят, что отельеры, вероятно, не поддержат инициативу по отмене шведского стола и будут бороться против неё. Как отмечает АТОР, власти не впервые озвучивают подобную инициативу, и в организации готовы к «новой волне слухов».

#новости #турция

