Авиакомпаниям запретили аннулировать обратные билеты, если пассажир опоздал на вылет первого рейса

Но между рейсами «туда» и «обратно» должно быть не меньше 24 часов. Источник: АГН «Москва»С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минтранса, который запрещает аннулировать обратные билеты, если пассажир опоздал на рейс «туда», напомнила Росавиация.Если пассажир не успевает на первый рейс, он должен связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета самолёта, на который он не попал. И сообщить, что ему всё ещё нужен обратный билет.Если пассажир отказывается от перелёта, авиакомпания должна вернуть средства за обратный билет — но только если тариф предусматривает возврат. При этом перевозчик может удержать «фактические расходы»: плату за операцию возврата, сборы за услуги систем бронирования, оформление билета.Раньше, согласно авиационным правилам, возможность полететь обратным рейсом при опоздании на первый тоже была. Но на практике авиакомпании, руководствуясь внутренним распорядком, отменяли билеты на весь маршрут, отмечает Росавиация.#новости