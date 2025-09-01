Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Авиакомпаниям запретили аннулировать обратные билеты, если пассажир опоздал на вылет первого рейса

Но между рейсами «туда» и «обратно» должно быть не меньше 24 часов.

Источник: АГН «Москва»
  • С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минтранса, который запрещает аннулировать обратные билеты, если пассажир опоздал на рейс «туда», напомнила Росавиация.
  • Если пассажир не успевает на первый рейс, он должен связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета самолёта, на который он не попал. И сообщить, что ему всё ещё нужен обратный билет.
  • Если пассажир отказывается от перелёта, авиакомпания должна вернуть средства за обратный билет — но только если тариф предусматривает возврат. При этом перевозчик может удержать «фактические расходы»: плату за операцию возврата, сборы за услуги систем бронирования, оформление билета.
  • Раньше, согласно авиационным правилам, возможность полететь обратным рейсом при опоздании на первый тоже была. Но на практике авиакомпании, руководствуясь внутренним распорядком, отменяли билеты на весь маршрут, отмечает Росавиация.

