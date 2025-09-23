Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Исследование «Яндекс Путешествий»: самый популярный регион у туристов — Москва и область, гостиницы — с тремя или четырьмя звёздами, ночь в такой стоит от 6430 рублей

Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2025 году и сколько денег тратили.

Источник: Random Institute / Unsplash
Источник: Random Institute / Unsplash
  • «Яндекс Путешествия» подвели итоги «высокого сезона» — периода, на который приходится 75% всех отпускных поездок и бронирований отелей за год. Исследование есть у vc.ru.

Сервис взял обезличенную информацию о бронировании отелей и апартаментов с конца мая по конец августа 2025 года и сравнил её с аналогичным периодом 2024 года.

В какие регионы путешествовали

  • Как и в 2024 году, большая часть поездок приходится на три направления — Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Москва сместила Краснодарский край с первого места.
  • При этом совокупная доля регионов-лидеров снизилась — это может указывать на перераспределение спроса на другие направления, отмечает сервис.
Источник здесь и далее — «Яндекс Путешествия»
Источник здесь и далее — «Яндекс Путешествия»

Какие направления быстро растут

  • Больше всего интерес вырос к Алтаю (доля бронирований выросла на 22% год к году), Дагестану (+21%) и Карелии (+15%).
  • Среди трендов — интерес к малым городам, население которых не превышает 50 тысяч человек. Бронировать отели и апартаменты в таких городах пользователи сервиса стали на 37% чаще. В тройке лидеров — Судак (Крым), Сортавала (Карелия), Медвежьегорск (Карелия).
  • Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью в исследуемый период пользовались Беларусь (18% от всех бронирований отелей и апартаментов летом 2025 года), Турция (14,1%), Абхазия (14%), Италия (6%), Франция (5,9%).

Какое жильё выбирали и сколько тратили

  • Большинство путешественников предпочитали останавливаться в гостиницах. На долю этого типа жилья приходится 75%. На втором месте – апартаменты (9%). Среди отелей чаще выбирали трёхзвёздочные и четырёхзвёздочные.

  • Каждое пятое бронирование в летних путешествиях совершали путешественники с детьми — по сравнению с 2024-м их число выросло на 40%. Увеличилось и количество «путешествий компаниями» – поездки для 3 и более взрослых – на 58%.

  • Средняя цена за ночь на внутренних направлениях выросла за год на 7% до 7490 рублей. Больше всего повышение цен затронуло двухзвёздочные отели (+14% к 2024 году, до 4450 рублей за ночь) и отели с одной звездой (+12%, 3660 рублей).
Евгения Евсеева
Путешествия
