Полина Лааксо
Путешествия

Крупнейшая авиакомпания Венесуэлы запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом

С промежуточной остановкой в Варадеро, Куба.

Источник фото: BBC
Источник фото: BBC
  • Conviasa начнёт выполнять полёты со 2 ноября 2025 года — один раз в две недели, сообщили в петербургском аэропорту Пулково.
  • Время в пути составит 13 часов. По словам главы авиационной коммерции управляющей аэропортом компании Асият Халваши, «рейсов в Венесуэлу из Пулково не было никогда».
  • Купить билеты можно через представительство Conviasa по телефону. Корреспонденту «Вестника АТОР» рассказали, что «продажа откроется в ближайшее время». В список доступных направлений на сайте Санкт-Петербург ещё не добавили.
  • Россиянам для въезда нужен загранпаспорт, действительный не менее полугода. Виза для туристических поездок сроком до 90 дней не требуется.

#новости

