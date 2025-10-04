Крупнейшая авиакомпания Венесуэлы запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом

С промежуточной остановкой в Варадеро, Куба. Источник фото: BBCConviasa начнёт выполнять полёты со 2 ноября 2025 года — один раз в две недели, сообщили в петербургском аэропорту Пулково.Время в пути составит 13 часов. По словам главы авиационной коммерции управляющей аэропортом компании Асият Халваши, «рейсов в Венесуэлу из Пулково не было никогда».Купить билеты можно через представительство Conviasa по телефону. Корреспонденту «Вестника АТОР» рассказали, что «продажа откроется в ближайшее время». В список доступных направлений на сайте Санкт-Петербург ещё не добавили.Россиянам для въезда нужен загранпаспорт, действительный не менее полугода. Виза для туристических поездок сроком до 90 дней не требуется.#новости