Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

«Яндекс Путешествия» разрешили любым пользователям подключиться к сервису для сдачи жилья в краткосрочную аренду

Раньше это можно было сделать только через менеджеров.

  • Самостоятельно добавить квартиру, апартаменты или дом для сдачи в аренду на короткий срок можно через «Экстранет» — это платформа для размещения отелей в сервисе, сообщили в «Яндекс Путешествиях».
  • Зарегистрировать жильё могут физлица, самозанятые, ИП и юрлица. Подключение бесплатное.
  • Вариант с подключением через технических партнёров и менеджеров останется доступным.
  • Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн-форму, указать тип и адрес жилья, загрузить фотографии и выбрать условия бронирования. После этого объект пройдёт проверку, а после этого можно в этой же системе управлять бронированиями.

#новости #яндекспутешествия

3
6 комментариев