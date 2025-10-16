«Яндекс Путешествия» разрешили любым пользователям подключиться к сервису для сдачи жилья в краткосрочную аренду

Раньше это можно было сделать только через менеджеров.Самостоятельно добавить квартиру, апартаменты или дом для сдачи в аренду на короткий срок можно через «Экстранет» — это платформа для размещения отелей в сервисе, сообщили в «Яндекс Путешествиях».Зарегистрировать жильё могут физлица, самозанятые, ИП и юрлица. Подключение бесплатное.Вариант с подключением через технических партнёров и менеджеров останется доступным.Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн-форму, указать тип и адрес жилья, загрузить фотографии и выбрать условия бронирования. После этого объект пройдёт проверку, а после этого можно в этой же системе управлять бронированиями.#новости #яндекспутешествия