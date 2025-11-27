Сервис путешествий «Туту» запустил агрегатор аренды автомобилей

Пока с одним партнёром — RentMotors.Источник: AutonewsУслуга доступна в 22 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Горно-Алтайск, Калининград, Екатеринбург и Владивосток, рассказали «Ъ» в компании. Сервис выступает в качестве агрегатора предложений от прокатных компаний.По словам главы компании Вячеслава Дусалеева, запуск нового направления продиктован развитием рынка автотуризма: число поездок выходного дня с начала 2025 года выросло вдвое, а большинство путешественников отправляются в поездки на автомобилях.Совокупный оборот рынка по аренде машин за девять месяцев вырос на 15% год к году, до 66,81 млрд рублей, следует из данных Росстата, которые приводит «Ъ».Опрошенные газетой эксперты отмечают, что на рынке доминируют локальные компании и индивидуальные предприниматели. Для успешной работы агрегатору нужно будет договориться с несколькими крупными прокатчиками, но найти их в России сложно — международные бренды ушли с рынка. При этом подключение ненадёжного партнёра может нести репутационные риски.#новости #туту