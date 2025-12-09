Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Министерство туризма Египта опровергло информацию о повышении цен на визы на $20 — стоимость осталась прежней

$25 за оформление однократной визы, $60 — за многократную.

Источник: Bloomberg
  • В ведомстве заявили, что в подписанном 30 ноября 2025 года указе речь шла не о повышении визового сбора, а об установлении его максимального порога.
  • Стоимость оформления осталась прежней — $25 за однократную визу и $60 за многократную. В начале декабря 2025 года в СМИ распространилась информация, что туристы должны будут доплачивать по $20 за любые визы.
  • Министерство туризма Египта подчеркнуло, что вся информация о визах распространяется исключительно через официальные объявления.

#новости #египет

8 комментариев