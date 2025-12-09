Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Uber начнёт устанавливать в аэропортах и на вокзалах в США терминалы для заказа такси без использования телефона

Первый появится в Нью-Йорке.

Источник: Bloomberg
  • Устройство представляет собой большой сенсорный экран с платёжным терминалом, пишет Bloomberg. Меню напоминает «привычный» для пользователей интерфейс мобильного приложения Uber.
  • Первый киоск установят в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Затем устройства появятся в других аэропортах, вокзалах, а также отелях в США. Будут ли терминалы использовать в других странах, в компании не уточнили.
  • Uber ориентируется на туристов без местных SIM-карт и доступа к интернету в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт в США в 2026 году. Компания сама займётся установкой и обслуживанием киосков, отмечает издание.

