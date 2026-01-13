Популярное
Таня Боброва
Путешествия

В App Store появилось приложение «Узнай Сибирь» с функциями S7 Airlines

С помощью него можно покупать билеты, зарегистрироваться на рейс, заказать трансфер и другое.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • О новом приложении для App Store рассказала сама S7 Airlines. Оно замаскировано под туристический справочник о Новосибирске.
  • В приложении собраны основные сервисы авиакомпании: покупка билетов, онлайн-регистрация, бронирование отелей и автомобилей, заказ трансфера, уведомления об изменениях в расписании, электронный посадочный талон и прочие. Также компания исправила ошибки и повысила стабильность работы приложения.
  • В августе 2025 года в App Store появилось приложение «Учебник путешествий» с функциями S7 Airlines. В компании добавили, что оно работает, но без уведомлений об изменении статусов рейсов.

#новости #s7airlines

1
18 комментариев