В App Store появилось приложение «Узнай Сибирь» с функциями S7 Airlines

С помощью него можно покупать билеты, зарегистрироваться на рейс, заказать трансфер и другое.Скриншот vc.ruО новом приложении для App Store рассказала сама S7 Airlines. Оно замаскировано под туристический справочник о Новосибирске.В приложении собраны основные сервисы авиакомпании: покупка билетов, онлайн-регистрация, бронирование отелей и автомобилей, заказ трансфера, уведомления об изменениях в расписании, электронный посадочный талон и прочие. Также компания исправила ошибки и повысила стабильность работы приложения.В августе 2025 года в App Store появилось приложение «Учебник путешествий» с функциями S7 Airlines. В компании добавили, что оно работает, но без уведомлений об изменении статусов рейсов.#новости #s7airlines