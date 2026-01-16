«Уральские авиалинии» увеличат размер ручной клади — но вес не изменится

С 1 февраля 2026 года. Источник: KleoTour С этой даты будут действовать габариты 55 × 40 × 25 см вместо 55 × 40 × 20 см – для всех пассажиров, без доплат и вне зависимости от даты покупки билета, сообщила авиакомпания.Она отмечает, что благодаря этому вместительность ручной клади вырастет на 25%.При этом вес останется неизменным: одно место весом до 10 кг для тарифов «Промо», «Эконом», «Эконом-Буст» и «Премиум-Эконом», а также два места общим весом до 15 кг для тарифов «Бизнес» и «Бизнес-Лайт».Вдобавок к ручной клади можно провезти рюкзак, сумку или портфель весом до 5 кг и габаритами по трём сторонам до 80 см, верхнюю одежду, букеты цветов, трости и костыли, а также опломбированные пакеты из магазинов duty free.При превышении габаритов можно заплатить дополнительный сбор в 3500 рублей или сдать вещи в багаж.#новости #уральскиеавиалинии