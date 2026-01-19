Соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене виз вступит в силу 27 января 2026 года

Постоянный «безвиз» для россиян закрепили осенью 2025 года.Источник: Zaonar Saizainalin / PexelsО дате вступления в силу соглашения о взаимной отмене визовых требований для россиян и граждан Мьянмы сообщил МИД России. Стороны подписали его в октябре 2025 года.По словам министерства, туристы из России смогут въезжать и пребывать на территории Мьянмы без виз до 30 дней при каждом посещении. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.С 2023 года Мьянма разрешала безвизовые поездки для россиян — в качестве временной меры. Её ежегодно продлевали: в последний раз до 30 июня 2026 года. Теперь «безвиз» закрепили на постоянной основе, отмечает Telegram-канал «Улететь».Посол России в Мьянме Искандер Азизов в ноябре 2025 года говорил ТАСС, что с января по сентябрь количество прибывающих в страну россиян выросло примерно на 8,9% год к году. «Хотя в абсолютных цифрах показатель весьма скромный — около 2000 человек, мы надеемся на скорое увеличение количества поездок», — отмечал он.#новости