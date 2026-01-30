Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Еврокомиссия приняла первую для себя стратегию визовой политики, которая усиливает «визовые рычаги»

Документ не вводит никаких ограничений, но говорит об их возможном появлении.

Источник: Depositphotos
Источник: Depositphotos
  • Это первая для ЕС стратегия по визовой политике, которая призвана сделать Европу «более безопасной, процветающей и конкурентоспособной, более влиятельной на мировой арене и более эффективной».
  • Документ усиливает «визовые рычаги» — например, модернизирует статью, которая позволяет вводить ограничения (приостановку виз, рост сборов, удлинение сроков рассмотрения) для стран, не сотрудничающих по реадмиссии мигрантов (то есть их возвращению на родину).
  • Другой аспект — «возможные ограничительные визовые меры», направленные на приостановку, отказ или ограничение выдачи виз в ответ на «враждебные действия» третьих стран, подрывающие безопасность ЕС.
  • Евросоюз внедряет «передовые цифровые инструменты» для модернизации визового и пограничного контроля — в том числе для предотвращения злоупотребления визами.
  • Кроме того, для «проверенных» путешественников могут ввести многократные шенгенские визы с более долгим сроком действия. Politico сообщало о возможности выдачи виз сроком действия более пяти лет.
  • В ноябре 2025 года ЕК запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя ограничения, говорила, что теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, «будут применяться более строгие правила».

#новости #ес

