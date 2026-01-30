Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Визовые центры Канады в России перестали принимать документы на визы

Теперь россияне должны подавать документы через визовые центры в других странах.

Источник: Reuters
  • Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады. Причины такого решения не назвали. Новые правила вступили в силу 28 января 2026 года.
  • Граждане России всё ещё могут подать документы на визу Канады через визовые центры в любой другой стране. При этом биометрические данные для получения канадской визы продолжат собирать в визовых центрах в России.
  • В январе 2026 года Канада усилила контроль за выдачей виз в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2026-го в Канаде, США и Мексике. Власти страны хотят предотвратить въезд иностранных граждан с целью последующего запроса на убежище.

#новости #канада

74 комментария