Визовые центры Канады в России перестали принимать документы на визы

Теперь россияне должны подавать документы через визовые центры в других странах. Источник: ReutersОб этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады. Причины такого решения не назвали. Новые правила вступили в силу 28 января 2026 года.Граждане России всё ещё могут подать документы на визу Канады через визовые центры в любой другой стране. При этом биометрические данные для получения канадской визы продолжат собирать в визовых центрах в России.В январе 2026 года Канада усилила контроль за выдачей виз в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2026-го в Канаде, США и Мексике. Власти страны хотят предотвратить въезд иностранных граждан с целью последующего запроса на убежище.#новости #канада