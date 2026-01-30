Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Что почитать
Путешествия
Истории
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Консульский отдел посольства Японии анонсировал открытие визового центра в Москве

С 12 февраля 2026 года.

Источник: Abby Chung / Pexels
Источник: Abby Chung / Pexels
  • С этой даты Japan Visa Application Centre (JVAC) планирует начать приём заявлений и выдачу паспортов с визами, рассказали в консульском отделе посольства Японии в России. Внимание на это обратил Telegram-канал «Улететь».
  • JVAC находится в московском БЦ «Олимпик Холл» на Олимпийском проспекте, 16 строение 5. Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 мск. Контакты и сайт для предварительной записи обещают опубликовать «в ближайшие дни».
  • Визовый сбор центра составит 970 рублей за каждого заявителя. Сама виза для россиян бесплатная. Заявления на визы в посольстве принимают до 12:00 мск 12 февраля 2026 года. С 13 февраля подать документы можно будет только в JVAC.
  • Для получения визы в дипломатический или служебный паспорт, а также в случае экстренных гуманитарных ситуаций по-прежнему можно обращаться в консульский отдел японского посольства.
  • Посольство Японии объявило конкурс «по введению в работу уполномоченного агентства» (визового центра) в октябре 2025 года. Диппредставительство отмечало, что количество заявлений от россиян на туристические визы «резко возросло». По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.
  • Заявления на визы в Японию также принимают в консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске и в визовых центрах VFS Global в Иркутске и Хабаровске.

#новости #япония

12
29 комментариев