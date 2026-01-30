Консульский отдел посольства Японии анонсировал открытие визового центра в Москве

С 12 февраля 2026 года.Источник: Abby Chung / PexelsС этой даты Japan Visa Application Centre (JVAC) планирует начать приём заявлений и выдачу паспортов с визами, рассказали в консульском отделе посольства Японии в России. Внимание на это обратил Telegram-канал «Улететь».JVAC находится в московском БЦ «Олимпик Холл» на Олимпийском проспекте, 16 строение 5. Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 мск. Контакты и сайт для предварительной записи обещают опубликовать «в ближайшие дни».Визовый сбор центра составит 970 рублей за каждого заявителя. Сама виза для россиян бесплатная. Заявления на визы в посольстве принимают до 12:00 мск 12 февраля 2026 года. С 13 февраля подать документы можно будет только в JVAC.Для получения визы в дипломатический или служебный паспорт, а также в случае экстренных гуманитарных ситуаций по-прежнему можно обращаться в консульский отдел японского посольства.Посольство Японии объявило конкурс «по введению в работу уполномоченного агентства» (визового центра) в октябре 2025 года. Диппредставительство отмечало, что количество заявлений от россиян на туристические визы «резко возросло». По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.Заявления на визы в Японию также принимают в консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске и в визовых центрах VFS Global в Иркутске и Хабаровске.#новости #япония