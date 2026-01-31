Генконсульство Японии в Санкт-Петербурге тоже анонсировало открытие визового центра с 12 февраля 2026 года

Вслед за Москвой.Источник: Guohua Song / PexelsВнимание на сообщение консульского отдела Генконсульства Японии в Санкт-Петербурге обратил Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали».Japan Visa Application Centre начнёт принимать заявления и выдавать паспорта с визами с 12 февраля 2026 года. Он расположится в петербургском БЦ «Олимпик Плаза» возле станции метро «Маяковская».Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 мск. Контакты и сайт для предварительной записи опубликуют «в ближайшие дни». Визовый сбор центра составит 970 рублей с человека. Сама виза для россиян бесплатная.Заявления в консульстве будут принимать до 11 февраля 2026 года включительно. Затем — только в визовом центре.30 января 2026 года открытие визового центра в Москве анонсировал консульский отдел посольства Японии — тоже с 12 февраля 2026 года. Заявления на визы в Японию также принимают в консульствах в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске и в визовых центрах VFS Global в Иркутске и Хабаровске.По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.#новости #япония