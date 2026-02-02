Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Исследование «Яндекс Путешествий»: чаще всего в 2025 году россияне ездили в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, а гостиницы выбирали без звёзд

Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2025 году, какие отели снимали и сколько денег потратили.

Источник: geliophoto
  • Большая часть бронирований (свыше 90%) приходится на внутренние направления, подсчитали «Яндекс Путешествия». Исследование есть у vc.ru.

Сервис взял обезличенную информацию о бронировании отелей и апартаментов за 2025 год и сравнил её с 2024 годом.

В какие регионы путешествовали

  • Как и в 2024 году, большая часть поездок приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Татарстан, Нижегородскую область, а также южные курорты — Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область и Крым.
Источник здесь и далее — «Яндекс Путешествия»
  • Среди городов лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Какие направления растут быстрее остальных

  • Больше всего интерес вырос к Алтаю (+59% бронирований год к году), Адыгее (+57%), Псковской (+50%), Смоленской (+50%) и Ивановской (+45%) областям.

  • Среди причин роста — устойчивый спрос на рекреационный и приключенческий туризм, развитие событийного туризма и инвестиций в региональные путешествия.
  • Города-лидеры — Ялта (число бронирований отелей и апартаментов в которой выросло в два раза в сравнении с 2024-м), Севастополь (рост в три раза), Судак (рост в два раза), Сортавала (рост в 1,7 раза) и Феодосия (рост в 1,8 раза).
  • Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовались Турция (17% от всех бронирований отелей и апартаментов в 2025 году), Беларусь (13%), Абхазия (7%), ОАЭ (6%) и Таиланд (6%).
Какое жильё выбирали и сколько тратили

  • Большинство путешественников предпочитали останавливаться в гостиницах. На долю этого типа жилья приходится 69% бронирований. На втором месте – апартаменты, их выбирают в основном пары. Отели чаще всего предпочитали без звёзд.

  • В 2025 году вырос интерес к групповым поездкам: количество бронирований группами из трёх и более взрослых увеличилось на 47%.

  • В 2025 году россияне чаще предпочитали оплачивать путешествие полностью — доля такого способа оплаты приблизилась к 70%. Оплату частями выбирали семьи с детьми. При полной оплате средняя цена за ночь составила 6300 рублей.

