Исследование «Яндекс Путешествий»: чаще всего в 2025 году россияне ездили в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, а гостиницы выбирали без звёзд

Исследование «Яндекс Путешествий»: самый популярный регион у туристов — Москва и область, гостиницы — с тремя или четырьмя звёздами, ночь в такой стоит от 6430 рублей

Сервис посчитал, куда ездили россияне в 2025 году и сколько денег тратили.