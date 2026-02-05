Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и другие крупные операторы отелей отключили продажи через «Яндекс Путешествия» из-за повышения комиссии

Рост турналога, удорожание энергоносителей, продуктов питания, ИТ-сервисов и фонда оплаты труда на фоне кадрового дефицита, повышение НДС — в этих условиях каждая дополнительная процентная точка комиссии напрямую ведёт к росту цен для конечного потребителя, чья чувствительность к стоимости проживания в последнее время заметно возросла. <…>

Экономия, полученная благодаря государственной поддержке, направляется не на развитие, а распределяется среди посредников, что ставит под сомнение эффективность всей системы поддержки отрасли.