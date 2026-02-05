Популярное
Таня Боброва
Путешествия

Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и другие крупные операторы отелей отключили продажи через «Яндекс Путешествия» из-за повышения комиссии

Изменения могут вынудить отельеров поднять стоимость номеров и «поставить под удар» инвестпрограммы.

Источник: tripadvisor.com
  • Продажи через «Яндекс Путешествия» отключили Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп», рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Всего под их управлением находится около 50 тысяч номеров, добавили там.
  • В организации уточнили, что причина — повышение сервисом базовой комиссии за бронирования с 15% до 17% с 1 февраля 2026 года. И общественные объединения, и отельеры просили этого не делать: по их мнению, повышение приведёт и к росту цен для гостей.

Рост турналога, удорожание энергоносителей, продуктов питания, ИТ-сервисов и фонда оплаты труда на фоне кадрового дефицита, повышение НДС — в этих условиях каждая дополнительная процентная точка комиссии напрямую ведёт к росту цен для конечного потребителя, чья чувствительность к стоимости проживания в последнее время заметно возросла. <…>

Экономия, полученная благодаря государственной поддержке, направляется не на развитие, а распределяется среди посредников, что ставит под сомнение эффективность всей системы поддержки отрасли.

Вадим Трукшин, гендиректор группы «Мантера»
  • По мнению отельеров, дальнейший рост базовой комиссии «поставит под удар» и инвестиционные программы строительства новых объектов, а для малых и средних отелей, которые продвигаются в основном через агрегаторы, может стать «вопросом выживания».
  • В «Яндекс Путешествиях» РБК заявили, что количество размещённых на сервисе партнёров «динамическое и зависит от множества факторов» — в том числе сезонности, спроса, маркетинговой стратегии отелей и прочих. В пресс-службе добавили: число подключённых партнёров растёт на «десятки тысяч ежемесячно».
  • Источник издания на рынке считает, что пользователи не заметят отключения крупнейших отельных сетей от «Яндекс Путешествий». По его словам, большинство заказывали номера в сетевых отелях напрямую — на долю прямых бронирований приходилось 60-80%.

#новости #яндекспутешествия

55 комментариев