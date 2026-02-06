Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге открыли запись на подачу документов

Сами центры должны заработать с 12 февраля 2026 года.Источник: Abby Chung / Pexels Внимание на это обратило РБК. Первые доступные временные интервалы для записи в системе — 12 февраля 2026 года, последние — 27 февраля. Подать документы можно только по предварительной записи.Диппредставительства Японии анонсировали открытие визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге в январе 2026 года — с 12 февраля. В столице он расположится в московском БЦ «Олимпик Холл» на Олимпийском проспекте, в Санкт-Петербурге — в БЦ «Олимпик Плаза» возле станции метро «Маяковская».Документы будут принимать и выдавать с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 мск. Сервисный сбор визового центра — 970 рублей за заявление. Сама виза для россиян бесплатная.В начале февраля 2026-го оператор визовых центров VFS Global опубликовал контакты и ссылку на запись.Заявления в Генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге будут принимать до 11 февраля 2026 года включительно. В посольстве в Москве — до 12:00 мск 12 февраля.Заявления на визы в Японию также принимают в консульствах в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске и в VFS Global в Иркутске и Хабаровске. По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.#новости #япония