Закрытие отелей и корректировки полётов: что происходит на Кубе из-за топливного кризиса

С 10 февраля по 11 марта 2026 года в девяти аэропортах Кубы не будет топлива Jet A-1 для заправки самолётов.Источник: «Тонкости туризма»Об этом сообщает Efe. Речь об аэропортах Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэй, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба и Мансанильо.Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы, пишет РБК. Нехватка топлива — следствие энергетического кризиса на Кубе.ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщает, что на острове находятся около 4000 туристов из России. Ситуация для них — стабильная, а проблем с вылетом с Кубы пока нет. При этом операторы уже начали рассматривать «корректировки расписаний». TourDom рассказал о закрытии части отелей в курортном городе Варадеро: уже заселившимся гостям разрешают завершить отдых, но новых туристов направляют в другие места. Работники в части из них переходят на вахтовый метод работы в целях экономии бензина.АТОР отмечает, что этот топливный кризис — не первый, в прошлые разы «авиакомпании меняли маршруты и дозаправлялись в других странах Латинской Америки».Ассоциация также пишет, что из России на Кубу летают «Россия» и Nordwind Airlines: у первой 9 февраля вылетел пустой рейс — вывозной. Вторая авиакомпания пока сохраняет расписание. Как сообщил «Аэрофлот», рейсов в Гавану нет до 22 марта 2026 года, в Варадеро — до 21 марта.