Таня Боброва
Путешествия

«Россия» и Nordwind будут выполнять только вывозные рейсы с Кубы, Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров

Из-за топливного кризиса на острове.

Источник: alleksana / Pexels
  • С 12 февраля 2026 года Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы в Россию — из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко в Москву. «Россия» — с той же даты из Гаваны и Варадеро в Москву. Авиакомпании объяснили меры «сложностями с заправкой самолётов» на Кубе.
  • Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Кубу, а туроператорам и турагентам — приостановить продажи туров в страну.
  • Продажи уже остановил Pegas Touristik. «Библио-Глобус» предложил клиентам переоформить бронирования. По данным АТОР, компания сняла с продажи туры на Кубу до сентября 2026 года.

  • По оценкам ассоциации, на Кубе находятся 4200-4700 российских туристов. В 2025 году турпоток из России составил 131,9 тысячи человек, что на 29% меньше год к году.

Евгения Евсеева
Путешествия
Закрытие отелей и корректировки полётов: что происходит на Кубе из-за топливного кризиса

С 10 февраля по 11 марта 2026 года в девяти аэропортах Кубы не будет топлива Jet A-1 для заправки самолётов.

Источник: «Тонкости туризма»

