Wildberries открыл отель WB Travel Dreams Vacation в Египте

Фотографиями и видео постояльцев поделилась АТОР.Источник здесь и далее: АТОРОбъединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) открыла первый отель под брендом WB Travel. Он находится в пригороде Шарм-эль-Шейха на второй линии побережья.Telegram-канал Ассоциации туроператоров России опубликовал фотографии и видео от постояльцев WB Travel Dreams Vacation.В планах РВБ — открыть ещё один фирменный отель WB Travel Anita Matiate в Турции 1 мая 2026 года. Он будет расположен в Анталье, в поселке Бельдиби.Сервис WB Travel рассказал о запуске «фирменной отельной концепции» совместно с туроператором Fun&Sun 5 января 2026 года. О партнёрстве с Fun&Sun договорились в сентябре 2025-го. В октябре источники «Известий» говорили, что маркетплейс выкупил туроператора.#новости