Венгерское консульство в Екатеринбурге приостановило выдачу шенгенских виз в Данию

Теперь податься на датскую визу можно только за рубежом.Источник фото: Insight Vacations Внимание на заявление Генконсульства Венгрии в Екатеринбурге обратил Telegram-канал «Улететь». Причины оно не привело.Один из подписчиков «Крыши ТурДома» отметил, что получить датскую визу было «и так крайне затруднительно»: шансы были «разве что у близких родственников граждан и резидентов».В разделе для россиян на сайте Министерства иностранных дел Дании, помимо упомянутого Генконсульства Венгрии, указано литовское консульство в Калининграде. Но оно тоже закрыло выдачу от лица страны — с 16 февраля 2026 года.В 2022 году посольство Дании в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы и вид на жительство.С 2024 года страна разорвала договор об избежании двойного налогообложения с Россией.#новости #дания