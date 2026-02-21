Популярное
Полина Лааксо
Путешествия

Венгерское консульство в Екатеринбурге приостановило выдачу шенгенских виз в Данию

Теперь податься на датскую визу можно только за рубежом.

Источник фото: Insight Vacations 
  • Внимание на заявление Генконсульства Венгрии в Екатеринбурге обратил Telegram-канал «Улететь». Причины оно не привело.
  • Один из подписчиков «Крыши ТурДома» отметил, что получить датскую визу было «и так крайне затруднительно»: шансы были «разве что у близких родственников граждан и резидентов».
  • В разделе для россиян на сайте Министерства иностранных дел Дании, помимо упомянутого Генконсульства Венгрии, указано литовское консульство в Калининграде. Но оно тоже закрыло выдачу от лица страны — с 16 февраля 2026 года.
  • В 2022 году посольство Дании в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы и вид на жительство.
  • С 2024 года страна разорвала договор об избежании двойного налогообложения с Россией.

#новости #дания

