Cairo 24: Египет с 1 марта 2026 года поднимет стоимость въездной визы — с $25 до $30

В том числе и для россиян. Источник: UnsplashОб этом сообщает Cairo 24 со ссылкой на документ, принятый Палатой туристических компаний и агентств страны.Стоимость вырастет с $25 до $30 — или с 1918 до 2032 рублей по курсу ЦБ на 22 февраля 2026 года.Как объясняет издание, решение «позволит повысить качество услуг, предоставляемых туристам, и конкурентоспособность Египта как туристического направления».Изменение затронет, например, российских путешественников, прибывающих в Египет через аэропорты Каира и Хургады. Для туристов, которые приезжают в Шарм-эш-Шейх, сохранится 15-дневный «безвиз». Но если покинуть территорию региона — придётся оплатить визу.В Российском союзе туриндустрии при этом сообщили РБК, что официально опубликованного документа пока нет — поэтому информация о поднятии стоимости виз ещё не подтверждена.Данила БычковПутешествия09.12.2025Министерство туризма Египта опровергло информацию о повышении цен на визы на $20 — стоимость осталась прежней $25 за оформление однократной визы, $60 — за многократную.#новости #египет