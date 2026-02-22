Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Cairo 24: Египет с 1 марта 2026 года поднимет стоимость въездной визы — с $25 до $30

В том числе и для россиян.

Источник: Unsplash
  • Об этом сообщает Cairo 24 со ссылкой на документ, принятый Палатой туристических компаний и агентств страны.
  • Стоимость вырастет с $25 до $30 — или с 1918 до 2032 рублей по курсу ЦБ на 22 февраля 2026 года.
  • Как объясняет издание, решение «позволит повысить качество услуг, предоставляемых туристам, и конкурентоспособность Египта как туристического направления».
  • Изменение затронет, например, российских путешественников, прибывающих в Египет через аэропорты Каира и Хургады. Для туристов, которые приезжают в Шарм-эш-Шейх, сохранится 15-дневный «безвиз». Но если покинуть территорию региона — придётся оплатить визу.
  • В Российском союзе туриндустрии при этом сообщили РБК, что официально опубликованного документа пока нет — поэтому информация о поднятии стоимости виз ещё не подтверждена.
Данила Бычков
Путешествия
Министерство туризма Египта опровергло информацию о повышении цен на визы на $20 — стоимость осталась прежней

$25 за оформление однократной визы, $60 — за многократную.

Источник: Bloomberg

#новости #египет

2
5 комментариев