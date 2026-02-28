Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам выбирать обходные маршруты при выполнении полётов в страны Персидского залива

Несколько стран в регионе закрыли воздушное пространство. Источник: РБКРосавиация опубликовала рекомендации (NOTAM) для авиакомпаний, призвав их выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран для полётов в страны Персидского залива.NOTAM будет действовать до 02:59 мск 02 марта 2026 года. Полёты из России в Иран и Израиль приостановлены до дальнейшего уведомления.В Росавиации отметили, что воздушное пространство уже закрыли власти Бахрейна, Ирака, Катара, Омана и Кувейта. Временные ограничения также ввели в ОАЭ. Пассажиров просят не приезжать в аэропорты Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC) до уточнения статуса рейса.Рейсы в Дубай, Абу-Даби и Доху из московских аэропортов массово задерживаются и отменяются, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Некоторые из них перенесли на вечер 1 марта 2026-го.Посольства России в Иране и Израиле рекомендовали россиянам покинуть страны на фоне обострения обстановки в регионе.По данным АТОР, в ОАЭ находятся около 50 тысяч россиян, в Катаре — около 1 000 человек, в Омане — 700, в Бахрейне — примерно 300.Рейсы на Ближний Восток также отменили многие международные авиакомпании, включая Air France, Lufthansa, Wizz Air и Qatar Airways, пишет Reuters.#новости