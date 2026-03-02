Российские авиакомпании отменили рейсы в ОАЭ до 3 марта 2026 года, операторы предоставили бесплатные пакеты звонков и интернета россиянам в странах Ближнего Востока

Власти Абу-Даби и эмирата Рас-эль-Хайма поручили отелям бесплатно продлевать проживание туристов, которые не могут покинуть страну. Фото AP Власти ОАЭ продлили запрет на использование воздушного пространства до 11:30 мск 3 марта 2026 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).После этого «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», Utair, S7 уведомили пассажиров об отмене рейсов до снятия запрета. Перевозчики отмечают, что готовы возобновить полёты сразу после отмены ограничений.В Абу-Даби и Рас-эль-Хайме поручили отелям бесплатно продлевать проживание туристов, которые не могут покинуть страну. Расходы оплатят власти эмиратов.В свою очередь российские мобильные операторы предоставили абонентам на Ближнем Востоке бесплатные пакеты минут и интернета. Клиенты «Билайна» получили 3 ГБ трафика и 30 минут исходящих звонков на семь дней. Клиенты «Мегафона» — 2 ГБ трафика и 30 минут звонков на три дня «с повторной активацией пакета при необходимости». МТС сделал бесплатными все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию. Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии.США и Израиль 1 марта 2026 года нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил об ударах по Израилю военным объектам США на Ближнем Востоке. СМИ сообщали в том числе о взрывах в Дубае.#новости