Артур Томилко
Путешествия

Российские авиакомпании отменили рейсы в ОАЭ до 3 марта 2026 года, операторы предоставили бесплатные пакеты звонков и интернета россиянам в странах Ближнего Востока

Власти Абу-Даби и эмирата Рас-эль-Хайма поручили отелям бесплатно продлевать проживание туристов, которые не могут покинуть страну.

Фото AP 
  • Власти ОАЭ продлили запрет на использование воздушного пространства до 11:30 мск 3 марта 2026 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
  • После этого «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», Utair, S7 уведомили пассажиров об отмене рейсов до снятия запрета. Перевозчики отмечают, что готовы возобновить полёты сразу после отмены ограничений.
  • В Абу-Даби и Рас-эль-Хайме поручили отелям бесплатно продлевать проживание туристов, которые не могут покинуть страну. Расходы оплатят власти эмиратов.
  • В свою очередь российские мобильные операторы предоставили абонентам на Ближнем Востоке бесплатные пакеты минут и интернета. Клиенты «Билайна» получили 3 ГБ трафика и 30 минут исходящих звонков на семь дней. Клиенты «Мегафона» — 2 ГБ трафика и 30 минут звонков на три дня «с повторной активацией пакета при необходимости». МТС сделал бесплатными все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию. Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии.
  • США и Израиль 1 марта 2026 года нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил об ударах по Израилю военным объектам США на Ближнем Востоке. СМИ сообщали в том числе о взрывах в Дубае.

