АТОР: туроператоры потратят до $10 млн на размещение и вывоз туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Проблемы с возвращением возникли как минимум у 60 тысяч россиян. Источник: ReutersСумма $10 млн (примерно 772,7 млн рублей по курсу ЦБ на 2 марта 2026 года) — предварительная оценка Ассоциации туроператоров России (АТОР), которую приводит «Ъ». Более точно расходы оценят после завершения «активной фазы» конфликта.Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в 2025 году одно из закрытий неба на Ближнем Востоке обошлось туроператорам в $30 млн (2,3 млрд рублей). А за весь год из-за конфликта Израиля и Ирана их допрасходы составили 10 млрд рублей. При этом каждый из крупнейших игроков потратил не менее 700-800 млн рублей.Обострение на Ближнем Востоке, массовый перенос и отмена рейсов затронули не менее 60 тысяч российских туристов за рубежом. Из них 50 тысяч находится в ОАЭ, 1000 — в катаре, 700 — в Омане, 300 — в Бахрейне. Ещё 8000 — застряли в третьих странах. Они должны были вернуться рейсами со стыковками на Ближнем Востоке. По словам Горина, допрасходы операторов складываются из размещения туристов в отелях, оплаты питания и альтернативных перелётов. Например, есть случаи, когда людей не заселяют с ваучерами перевозчиков — тогда туроператор берёт на себя оплату отеля.Другая статья расходов — несостоявшиеся туры. В АТОР отмечают, что многие туроператоры по бронированиям до 8 марта 2026 года включительно предлагают аннуляции без удержания фактически понесённых расходов.США и Израиль 1 марта 2026 года нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил об ударах по Израилю военным объектам США на Ближнем Востоке. СМИ сообщали в том числе о взрывах в Дубае.