Финляндия перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта с 1 июня 2026 года

Есть несколько исключений.Источник: Tapio Haaja / PexelsОб этом сообщил МИД Финляндии. Россияне не смогут въехать в страну по небиометрическим — то есть пятилетним — загранпаспортам.Паспорта без чипа для биометрии продолжат принимать у лиц младше 18 лет и владельцев финского вида на жительство, выданного до 1 июня 2026 года. Такой паспорт могут принять и при «особых обстоятельствах», каких — не уточнили.Страна предусмотрела периходный период до 31 декабря 2026 года. В течение него Финляндия будет принимать выданные в России небиометрические паспорта, если в них есть действующая финская виза, выданная до 1 июня 2026-го. То же касается виз и ВНЖ других стран ЕС или Шенгенской зоны.Российские небиометрические паспорта уже не признают Латвия, Литва, Чехия, Германия, Эстония, Франция и некоторые другие европейские страны.#новости #финляндия