Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Право
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Финляндия перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта с 1 июня 2026 года

Есть несколько исключений.

Источник: Tapio Haaja / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F2311602%2F&postId=2766773" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
Источник: Tapio Haaja / Pexels
  • Об этом сообщил МИД Финляндии. Россияне не смогут въехать в страну по небиометрическим — то есть пятилетним — загранпаспортам.
  • Паспорта без чипа для биометрии продолжат принимать у лиц младше 18 лет и владельцев финского вида на жительство, выданного до 1 июня 2026 года. Такой паспорт могут принять и при «особых обстоятельствах», каких — не уточнили.
  • Страна предусмотрела периходный период до 31 декабря 2026 года. В течение него Финляндия будет принимать выданные в России небиометрические паспорта, если в них есть действующая финская виза, выданная до 1 июня 2026-го. То же касается виз и ВНЖ других стран ЕС или Шенгенской зоны.
  • Российские небиометрические паспорта уже не признают Латвия, Литва, Чехия, Германия, Эстония, Франция и некоторые другие европейские страны.

#новости #финляндия

1 комментарий