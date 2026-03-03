Израиль на три месяца продлит визы иностранцам, застрявшим в стране из-за конфликта с Ираном

Процедура автоматическая, обращаться для этого никуда не нужно.Источник: UnsplashВизу продлят туристам, которые не могут улететь из страны из-за проблем с авиасообщением — они возникли из-за конфликта США, Израиля и Ирана, начавшегося 28 февраля 2026 года. Об этом сообщило посольство России в Израиле.Мера коснётся иностранцев, чьи визы оканчиваются в период с 22 февраля по 31 марта 2026 года.В постановлении говорится, что речь идёт о туристических (талон, который выдают по прибытию), рабочих и учебных визах, визах для волонтёров, священнослужителей и сопровождающих членов семьи, а также разрешениях на временное проживание и пребывание в стране.По данным Российского союза туриндустрии, в Израиле сейчас могут находиться около 1500 россиян.Визы туристам продлевают и другие страны: Шри-Ланка — на две недели, Бали — на 30 дней.#новости #израиль