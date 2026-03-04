Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Российских туроператоров обязали возвращать деньги за туры на Ближний Восток, Минэкономики предлагает взять средства из спецфонда

И дать компаниям право три месяца не платить взносы в этот фонд.

  • 3 марта 2026 года российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию — из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тем, кто уже находится в регионе, сказали соблюдать повышенные меры безопасности и выполнять указания местных властей.
  • После этих рекомендаций у туристов появилось право требовать полный возврат за отменённые туры в арабские страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
  • По словам его главы Георгия Мохова, аннуляции туров и возврат денег за них приведут к «колоссальным убыткам» для туристических компаний. Помочь могло бы разрешение использовать средства из Фонда персональной ответственности туроператоров.
  • 4 марта Минэкономики подтвердило: туроператоры обязаны возвращать средства в полном объёме. Ведомство предложило производить выплаты за счёт Фонда персональной ответственности туроператоров. В связи с этим компании смогут три месяца не платить взносы в него. Это также поможет отрасли компенсировать потери, пишут «РИА Новости».
Евгения Евсеева
Транспорт
«Ситуация не беспрецедентная, но её масштабы — да»: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на авиасообщение

Среди вариантов маршрутов — узкий коридор над Кавказом или полёты над территорией Саудовской Аравии.

Источник: AFP / Getty Images

