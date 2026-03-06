«Аэрофлот» вслед за «Победой» отменит рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта 2026 года

Возобновление рейсов будет зависеть от «стабилизации обстановки».Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»По словам «Аэрофлота», сейчас в ОАЭ находится около 7600 пассажиров авиакомпании. «С учётом ранее отправленных в Россию 2700 человек» нужно выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777 — то есть до 11 марта 2026 года компания сможет вывезти всех желающих с билетами.Для россиян без заранее оформленных билетов «Аэрофлота» из ОАЭ в Москву авиакомпания может открыть их продажи: на рейсы 9, 10 и 11 марта. Об открытии продаж перевозчик сообщит дополнительно.Если рейс из ОАЭ с вылетом с 12 по 31 марта (из Абу-Даби — с 10 марта) отменён, пассажиры могут запросить возрат денег, при наличии мест — изменить дату рейса на 10-11 марта или перенести вылет из ОАЭ в первоначальный пункт в России на 1 апреля — 24 октября. В последнем случае перевозчик гарантий не даёт.При отмене рейса в ОАЭ с вылетом до 31 марта: запросить полный возврат средств, изменить дату вылета при наличии мест на рейсы с 1 апреля по 24 октября по тому же направлению, сменить направление с доплатой до актуального тарифа.6 марта 2026 года об отмене рейсов из России в ОАЭ и обратно с 9 марта до 29 марта 2026 года сообщила «Победа». Перевозчик рекомендовал улететь из страны вывозными рейсами 7 и 8 марта. По данным АТОР, из-за закрытого неба на Ближнем Востоке «в сложной ситуации оказались около 50 тысяч россиян», по состоянию на 5 марта из ОАЭ и Омана вывезли 10 тысяч человек.Евгения ЕвсееваТранспорт4 мар«Ситуация не беспрецедентная, но её масштабы — да»: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на авиасообщение Среди вариантов маршрутов — узкий коридор над Кавказом или полёты над территорией Саудовской Аравии. #новости #аэрофлот