Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

Тысячи застрявших туристов в Таиланде, просьба об «удалёнке» во Вьетнаме и подорожавшие билеты: как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Юго-Восточную Азию

Он обострился в феврале 2026 года.

Хошимин во Вьетнаме. Источник: Unsplash 
Хошимин во Вьетнаме. Источник: Unsplash 
  • В Таиланде может находиться около 10 тысяч российских организованных и самостоятельных туристов, сообщило АТОР. Они «застряли» в стране из-за обратных билетов в Россию с пересадками в странах Ближнего Востока.
  • Власти страны разрешили при отмене рейсов продлить на 30 дней безвизовое пребывание (россиянам можно находиться в стране без визы до 60 дней). Организованным туристам помогают операторы — продлевают проживание и подбирают маршруты через Китай и Узбекистан. Самостоятельным приходится справляться самим.
  • На фоне этого «Аэрофлот» объявил о дополнительных рейсах в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Для тайских туристов планируют сделать доступными около 10 тысяч мест.
  • Из-за конфликта авиакомпаниям приходится менять маршруты, что увеличивает дальность и стоимость полётов. Например, для полётов на Мальдивы могут использовать индийские хабы, но это добавит два-три часа полёта и увеличит затраты на 20-30%. Выросла и стоимость туров — поездка во Вьетнам, к примеру, обойдётся от 259 тысяч рублей на двоих.
  • При этом страдают от боевых действий и страны Юго-Восточной Азии: конфликт привёл к росту цен на нефть и другое топливо, из-за чего в том же Вьетнаме бизнес призывают перейти на «удалёнку», а местных жителей и туристов — пользоваться общественным транспортом или пересесть на велосипеды.

#новости

2
2
1
1
1
9 комментариев