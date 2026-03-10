Тысячи застрявших туристов в Таиланде, просьба об «удалёнке» во Вьетнаме и подорожавшие билеты: как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Юго-Восточную Азию

Он обострился в феврале 2026 года. Хошимин во Вьетнаме. Источник: Unsplash В Таиланде может находиться около 10 тысяч российских организованных и самостоятельных туристов, сообщило АТОР. Они «застряли» в стране из-за обратных билетов в Россию с пересадками в странах Ближнего Востока.Власти страны разрешили при отмене рейсов продлить на 30 дней безвизовое пребывание (россиянам можно находиться в стране без визы до 60 дней). Организованным туристам помогают операторы — продлевают проживание и подбирают маршруты через Китай и Узбекистан. Самостоятельным приходится справляться самим.На фоне этого «Аэрофлот» объявил о дополнительных рейсах в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Для тайских туристов планируют сделать доступными около 10 тысяч мест.Из-за конфликта авиакомпаниям приходится менять маршруты, что увеличивает дальность и стоимость полётов. Например, для полётов на Мальдивы могут использовать индийские хабы, но это добавит два-три часа полёта и увеличит затраты на 20-30%. Выросла и стоимость туров — поездка во Вьетнам, к примеру, обойдётся от 259 тысяч рублей на двоих.При этом страдают от боевых действий и страны Юго-Восточной Азии: конфликт привёл к росту цен на нефть и другое топливо, из-за чего в том же Вьетнаме бизнес призывают перейти на «удалёнку», а местных жителей и туристов — пользоваться общественным транспортом или пересесть на велосипеды.#новости