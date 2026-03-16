ОАЭ до 23 марта 2026 года продлили частичное закрытие воздушного пространства — ТАСС

Ограничения ввели в конце февраля 2026 года из-за конфликта США, Израиля и Ирана.Источник: UnsplashВоздушное пространство будет закрыто до 15:00 мск 23 марта 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные диспетчеров.Для полётов в местные аэропорты и обратно выделили шесть маршрутов — прилететь можно в Оман и Саудовскую Аравию или из них.Ночью 16 марта из-за «инцидента с беспилотником» временно приостановил работу аэропорт Дубая. В результате начался пожар — загорелся резервуар с топливом. Его локализовали, данных о жертвах нет.Со 2 по 10 марта 2026 года из стран Персидского залива вернулись более 55 тысяч россиян — это совпадает с количеством тех, кто нуждался в «вывозе».#новости