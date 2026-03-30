Авиакомпании начали повышать стоимость билетов и вводить топливные сборы на фоне роста цен на нефть — Reuters

Сильнее всего кризис ударит по лоукостерам, считают аналитики. Источник: ReutersАвиационная отрасль прогнозировала, что в 2026 году прибыль достигнет рекордной отметки в $41 млрд, но конфликт на Ближнем Востоке и удвоение цен на нефть поставили эти прогнозы под сомнение и вынудили авиакомпании пересматривать свои стратегии, пишет Reuters.Перевозчики будут сокращать количество рейсов и поднимать цены на билеты, считают опрошенные изданием аналитики. При этом масштаб повышения цен, необходимый для компенсации подорожания авиационного топлива, будет «огромен».Гендиректор United Airlines Скотт Кирби заявил, что стоимость авиабилетов должна вырасти на 20%, чтобы компания смогла покрыть возросшие расходы на топливо. Некоторые авиакомпании ввели или увеличили топливные сборы, отмечает Reuters.Например, гонконгская Cathay Pacific в марте 2026 года сделала это уже дважды. Теперь перелёт из Сиднея в Лондон и обратно включает в себя топливный сбор в размере $800 (около 65 тысяч рублей по курсу ЦБ на 30 марта 2026-го). До начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость билетов туда-обратно по этому направлению в среднем составляла $1370 (111 тысяч рублей), теперь к этой сумме прибавился топливный сбор, отмечает издание.Сильнее всего от роста цен на нефть пострадают лоукостеры, предсказывают аналитики. Их пассажиры наиболее чувствительны к цене билетов, некоторые из них могут отказаться от перелётов в пользу более дешёвых альтернатив, включая поездки на автобусах и поездах.В марте 2026 года Financial Times писало, что 20 крупнейших авиакомпаний потеряли около $53 млрд капитализации с начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года на фоне перебоев в работе аэропортов Персидского залива, отмены рейсов Emirates, Etihad и Qatar Airways и снижения спроса со стороны туристов.