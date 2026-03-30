Данила Бычков
Путешествия

Авиакомпании начали повышать стоимость билетов и вводить топливные сборы на фоне роста цен на нефть — Reuters

Сильнее всего кризис ударит по лоукостерам, считают аналитики.

Источник: Reuters
  • Авиационная отрасль прогнозировала, что в 2026 году прибыль достигнет рекордной отметки в $41 млрд, но конфликт на Ближнем Востоке и удвоение цен на нефть поставили эти прогнозы под сомнение и вынудили авиакомпании пересматривать свои стратегии, пишет Reuters.
  • Перевозчики будут сокращать количество рейсов и поднимать цены на билеты, считают опрошенные изданием аналитики. При этом масштаб повышения цен, необходимый для компенсации подорожания авиационного топлива, будет «огромен».
  • Гендиректор United Airlines Скотт Кирби заявил, что стоимость авиабилетов должна вырасти на 20%, чтобы компания смогла покрыть возросшие расходы на топливо. Некоторые авиакомпании ввели или увеличили топливные сборы, отмечает Reuters.
  • Например, гонконгская Cathay Pacific в марте 2026 года сделала это уже дважды. Теперь перелёт из Сиднея в Лондон и обратно включает в себя топливный сбор в размере $800 (около 65 тысяч рублей по курсу ЦБ на 30 марта 2026-го). До начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость билетов туда-обратно по этому направлению в среднем составляла $1370 (111 тысяч рублей), теперь к этой сумме прибавился топливный сбор, отмечает издание.
  • Сильнее всего от роста цен на нефть пострадают лоукостеры, предсказывают аналитики. Их пассажиры наиболее чувствительны к цене билетов, некоторые из них могут отказаться от перелётов в пользу более дешёвых альтернатив, включая поездки на автобусах и поездах.
  • В марте 2026 года Financial Times писало, что 20 крупнейших авиакомпаний потеряли около $53 млрд капитализации с начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года на фоне перебоев в работе аэропортов Персидского залива, отмены рейсов Emirates, Etihad и Qatar Airways и снижения спроса со стороны туристов.

