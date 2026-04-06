Евгения Евсеева
Путешествия

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает с 11 мая 2026 года

В стране без визы можно будет находиться не больше 90 дней в году.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Соглашение о взаимной отмене виз страны подписали ещё в декабре 2025 года — но не сообщали, когда оно начнёт действовать.
  • Сейчас для посещения Саудовской Аравии россиянам нужна виза: она позволяет находиться в стране 180 дней в году, за одну поездку — не более 90 дней. Её можно оформить электронно или по прибытии. Стоимость составляет около $150.
  • После введения «безвиза» россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без визы не больше 90 дней в год — непрерывно или суммарно. Такие же требования будут действовать для граждан Саудовской Аравии при поездках в Россию.

#новости #саудовскаяаравия

