Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает с 11 мая 2026 года

В стране без визы можно будет находиться не больше 90 дней в году.Источник: ShutterstockОб этом сообщила пресс-служба МИД России. Соглашение о взаимной отмене виз страны подписали ещё в декабре 2025 года — но не сообщали, когда оно начнёт действовать.Сейчас для посещения Саудовской Аравии россиянам нужна виза: она позволяет находиться в стране 180 дней в году, за одну поездку — не более 90 дней. Её можно оформить электронно или по прибытии. Стоимость составляет около $150.После введения «безвиза» россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без визы не больше 90 дней в год — непрерывно или суммарно. Такие же требования будут действовать для граждан Саудовской Аравии при поездках в Россию.#новости #саудовскаяаравия