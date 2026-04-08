Евгения Евсеева
Путешествия

В Госдуму внесли законопроект, который запретит отелям без разрешения суда требовать деньги за ущерб, причинённый постояльцем

Он сможет предложить оплатить штраф добровольно, но если гость откажется — заставить его отель не сможет.

Источник: Shutterstock 
  • Согласно пояснительной записке, сейчас «нередки» случаи, когда отели удерживают с постояльцев штрафы, «несоразмерные» причинённому ущербу. При этом деньги списывают с карты без согласия её владельца.

Инициатива закрепляет право, которым большинство отелей сегодня пренебрегает: отказ гостя моментально возмещать ущерб, который ему предъявляется. И списывать штраф с его счёта без согласия владельца.

Очень актуально в том случае, когда постояльцу пытаются предъявить сомнительные повреждения или оценить их сильно выше рыночной стоимости. Скажем, разбитый стакан по цене сервиза или исчезнувшее полотенце, оцениваемое гостиницей как новый комплект постельного белья. И оплатить непременно нужно сразу, иначе можно вовремя не выехать или не получить отчётные командировочные документы.

Ярослав Нилов, соавтор законопроекта. Цитата по «Интерфаксу»
  • Законопроект запрещает гостиницам и отелям удерживать деньги туристов без их добровольного согласия. Если гость считает штраф не соответствующим рыночной стоимости повреждённой вещи, он может отказаться оплачивать его. Отель же после этого не может его задерживать — а если хочет взыскать деньги, должен обратиться в суд.
  • Другой соавтор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, отметил: есть много случаев, когда постоялец, например, испачкал полотенце, а отель после этого списывает с карты произвольную сумму — «просто потому, что у него есть доступ к депозиту или данным карты».

