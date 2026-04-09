С 10 апреля 2026 года в ЕС заработает система пересечения внешних границ по биометрии — что изменится

В октябре 2025-го её внедрили в тестовом режиме в некоторых аэропортах. Источник: BloombergДля пограничного контроля на внешних границах ЕС начнут использовать автоматизированную систему распознавания лиц и отпечатков пальцев (EES), пишет Euronews. Биометрические данные будут собирать у граждан стран, которые не входят в Евросоюз, включая Россию.Речь идёт о фотографиях лиц и отпечатках пальцев — при этом штампы в паспорте ставить не будут, заменив их на электронные записи в базе данных. Детям до 12 лет сдавать отпечатки пальцев не потребуется, отмечает издание.Данные будут храниться в течение трёх лет — при последующих поездках понадобится только проверка лица. По истечении трёх лет биометрию нужно будет сдавать заново. EES не будет работать в двух странах ЕС — в Ирландии и на Кипре, потому что они не входят в Шенгенскую зону. Переход на новую систему приведёт к задержкам на пограничном контроле, отмечает АТОР со ссылкой на экспертов. По данным Международного совета аэропортов (ACI), внедрение EES в среднем увеличило время ожидания на погранконтроле на 70%. В некоторых аэропортах пассажиры проводят в очереди до трёх часов.При этом власти Евросоюза разрешили странам частично приостанавливать работу системы в течение 90 дней после запуска, чтобы упростить контроль прибывающих туристов в пиковый летний сезон.Наличие биометрического паспорта — не обязательное требование для посещения стран ЕС, но некоторые из них перестали признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Среди них, например, Латвия, Литва, Чехия, Германия, Эстония, Франция — с 1 июня 2026-го к ним также присоединится Финляндия.Тестировать EES начали в октябре 2025 года. За это время более 24 тысяч иностранных граждан получили отказ во въезде в ЕС из-за просроченных или поддельных документов, а также «невозможности обосновать цель визита», отмечает Euronews.