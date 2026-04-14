Запуск автоматизированной системы пересечения границ по биометрии в ЕС спровоцировал многочасовые очереди и задержки рейсов

Еврокомиссия заявляла, что регистрация одного пассажира через EES должна занимать в среднем 70 секунд. Однако эксперты прогнозировали, что полноценный запуск системы приведёт к очередям и увеличит время ожидания на погранконтроле. В ходе тестового запуска пассажиры тратили на прохождение процедуры до трёх часов.