Запуск автоматизированной системы пересечения границ по биометрии в ЕС спровоцировал многочасовые очереди и задержки рейсов

А некоторые пассажиры не успевали пройти контроль до вылета. Фото ReutersСистема пересечения границ по биометрии (EES) заработала в ЕС 10 апреля 2026 года. Её тестировали в аэропорту Мадрида с октября 2025-го. У граждан стран, которые не входят в Евросоюз, при прохождении пограничного контроля начали собирать биометрические данные — фотографии лиц и отпечатки пальцев. А штампы в паспорте заменили на электронные записи в базе данных. Еврокомиссия заявляла, что регистрация одного пассажира через EES должна занимать в среднем 70 секунд. Однако эксперты прогнозировали, что полноценный запуск системы приведёт к очередям и увеличит время ожидания на погранконтроле. В ходе тестового запуска пассажиры тратили на прохождение процедуры до трёх часов. После 10 апреля время прохождения пограничного контроля выросло и в других аэропортах ЕС, сообщила ассоциация Airlines for Europe (A4E). По её оценкам, в пиковые периоды пассажиропотока время ожидания на пограничном контроле достигает 2-3 часов. Из-за очередей пассажиры начали массово опаздывать на рейсы, а авиакомпаниям пришлось пересматривать расписание.Рейс EasyJet из Милана в Манчестер вылетел с 34 пассажирами на борту, хотя должен был перевезти 156 человек. Оставшиеся 122 пассажира не успели пройти пограничный контроль, сообщила The Independent. По данным издания, в миланском аэропорту работал только один терминал для сдачи биометрии из 17. Ещё один рейс в Великобританию из неназванного европейского аэропорта улетел без 51 пассажира, рассказали в Airlines for Europe (A4E). На другом рейсе на момент закрытия выхода на посадку не было ни одного пассажира, ещё через 90 минут до своих мест в самолёте так и не добрались 12 человек.В ассоциации призывают доработать систему. В частности, разрешить пограничным службам в аэропортах полностью приостанавливать работу EES, когда она не справляется с потоком пассажиров и время ожидания становится «чрезмерным».