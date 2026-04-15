Япония запретит использовать пауэрбанки в самолётах с 24 апреля 2026 года

Из-за угрозы задымления и возгорания литий-ионных аккумуляторов.Источник: Abby Chung / Pexels Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что зарядка пауэрбанков на борту самолётов и использование их для зарядки смартфонов и других устройств будут запрещены.Также местные власти планирует ужесточить ограничения на количество пауэрбанков, которые можно провозить в ручной клади, пишет Nikkei Asia. Сейчас в Японии пассажиры могут использовать не более двух устройств ёмкостью от 100 Вт·ч до 160 Вт·ч. По новым правилам один пассажир сможет взять не более двух устройств ёмкостью до 160 Вт·ч.По данным Nikkei Asia, ограничения также затронут запасные аккумуляторы, например для камер. Батареи до 100 Вт·ч можно будет брать без ограничений, аккумуляторы большей ёмкостью будут учитывать вместе с пауэрбанками.Нарушителям правил, которые вступят в силу 24 апреля 2026 года, сначала вынесут предупреждение, потом могут выписать штраф. По данным The Japan Times, — до 1 млн иен.Япония — одно из популярных направлений у россиян. По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.