Таня Боброва
Путешествия

Япония запретит использовать пауэрбанки в самолётах с 24 апреля 2026 года

Из-за угрозы задымления и возгорания литий-ионных аккумуляторов.

Источник: Abby Chung / Pexels  
  • Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что зарядка пауэрбанков на борту самолётов и использование их для зарядки смартфонов и других устройств будут запрещены.
  • Также местные власти планирует ужесточить ограничения на количество пауэрбанков, которые можно провозить в ручной клади, пишет Nikkei Asia. Сейчас в Японии пассажиры могут использовать не более двух устройств ёмкостью от 100 Вт·ч до 160 Вт·ч. По новым правилам один пассажир сможет взять не более двух устройств ёмкостью до 160 Вт·ч.
  • По данным Nikkei Asia, ограничения также затронут запасные аккумуляторы, например для камер. Батареи до 100 Вт·ч можно будет брать без ограничений, аккумуляторы большей ёмкостью будут учитывать вместе с пауэрбанками.
  • Нарушителям правил, которые вступят в силу 24 апреля 2026 года, сначала вынесут предупреждение, потом могут выписать штраф. По данным The Japan Times, — до 1 млн иен.
  • Япония — одно из популярных направлений у россиян. По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.

