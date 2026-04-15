Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

Сейм Литвы продлит до 2028 года ограничения против граждан России и Беларуси — в том числе запрет на выдачу шенгенских виз

Пока законопроект не приняли, должно состояться повторное голосование.

  • Сейм Литвы одобрил продление национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси до 31 декабря 2027 года. Текущий срок действия истекает 2 мая 2026-го.
  • В законопроект добавили новые поправки — они запретят ввозить в страну топливо в стандартных топливных баках транспортных средств, если количество топлива в них превышает 200 л. За нарушение грозят административная или уголовная ответственность.

  • Литва закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами в 2022 году, в 2023-м — запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. В том же году сейм ограничил для россиян право покупать недвижимость в стране и выдачу ВНЖ и виз.

#новости #литва

6
4
1
54 комментария