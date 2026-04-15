Сейм Литвы продлит до 2028 года ограничения против граждан России и Беларуси — в том числе запрет на выдачу шенгенских виз

Пока законопроект не приняли, должно состояться повторное голосование.Сейм Литвы одобрил продление национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси до 31 декабря 2027 года. Текущий срок действия истекает 2 мая 2026-го.В законопроект добавили новые поправки — они запретят ввозить в страну топливо в стандартных топливных баках транспортных средств, если количество топлива в них превышает 200 л. За нарушение грозят административная или уголовная ответственность.Литва закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами в 2022 году, в 2023-м — запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. В том же году сейм ограничил для россиян право покупать недвижимость в стране и выдачу ВНЖ и виз.