Сейм Литвы продлит до 2028 года ограничения против граждан России и Беларуси — в том числе запрет на выдачу шенгенских виз

Литва закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами в 2022 году, в 2023-м — запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. В том же году сейм ограничил для россиян право покупать недвижимость в стране и выдачу ВНЖ и виз.