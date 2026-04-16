Авиакомпания Air New Zeland представила капсулу Skynest для сна на борту — место в ней можно будет забронировать за $495 на четыре часа

Услуга станет доступна осенью 2026 года. Источник: Business InsiderСначала капсулы появятся на рейсах Air New Zeland между Оклендом и Нью-Йорком, затем услугу планируют добавить на всех дальнемагистральных рейсах, пишет The New York Times. Всего в самолёте будет доступно шесть спальных мест — по три полки с каждой стороны.Длина каждой полки — около двух метров. Забронировать спальное место на всё время перелёта нельзя, максимум — на четыре часа. Стоимость услуги составит $495 (примерно 37,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 апреля 2026 года).Капсулы нужно будет бронировать заранее — в дальнейшем авиакомпания планирует добавить возможность бронирования во время рейса, если в Skynest будут свободные места. Воспользоваться услугой смогут пассажиры старше 15 лет.Источник: Mainly MilesКапсулы оснащены шторками «для приватности», розетками, ремнями безопасности и индивидуальным освещением. Пассажирам также предоставят набор для сна с маской, берушами и средствами для ухода.#новости