Airbnb добавила на платформу отели — чтобы ускорить рост компании и обойти регуляторные ограничения в некоторых странах

Пока функция доступна только в части городов в США и Европе. Источник: BloombergAirbnb стремится привлечь новых участников в свою расширяющуюся сеть за счёт более низких комиссий, чем у конкурентов, пишет Financial Times. Отели уже доступны для бронирования через платформу в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Мадриде.Компания рассчитывает найти новые источники роста, увеличить выручку и поднять «стагнирующую» цену акций — с выхода на биржу в 2020 году бумаги Airbnb подорожали всего на 2%, отмечает FT.Возможность бронировать отели также позволит сервису привлечь деловых путешественников, которые частным квартирам предпочитают «предсказуемые» варианты размещения, подчёркивает издание. Кроме того, это может помочь обойти ограничения на краткосрочную аренду, введённые в некоторых городах, включая Нью-Йорк.Компания столкнётся с жёсткой конкуренцией со стороны Booking.com и Expedia в попытке выйти на рынок бронирования отелей, считают опрошенные FT аналитики. В 2025 году выручка Airbnb увеличилась на 10% год к году до отметки в $12,2 млрд — это самый медленный темп с начала пандемии Covid-19.#новости #airbnb