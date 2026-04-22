«Яндекс Путешествия» договорились о возвращении на площадку с отелями, отключившимися из-за повышения комиссий

И предложили меры поддержки отрасли. Источник: «Яндекс Путешествия»В феврале 2025 года Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и другие крупные операторы отелей отключили продажи через «Яндекс Путешествия» из-за повышения комиссии.Теперь отели вернулись на площадку. В ходе переговоров, организованных Российским союзом туриндустрии (РСТ), представители отрасли и «Яндекс Путешествия» договорились о мерах поддержки рынка, сообщила компания.Всего в программу вошли три направления. Первое — льготные условия для новых объектов на платформе. Для тех, кто открылся после 1 января 2025 года, снизят размер комиссии за привлечение клиентов — на 2 п.п. в первый год работы и на 1 п.п. во второй. Условия действуют два года с момента открытия объекта.Вторая мера — частичная компенсация за использование инструментов продвижения отелей на сервисе. «Путешествия» дадут бесплатный месяц программы «Премиум» и скидку на «Премиум Pro». Кроме того, начислят бонусные дни «Супербуста» — инструмента для поднятия отелей в поисковой выдаче.Третье направление — развитие доступной среды в отелях. «Путешествия» упростят поиск гостиниц, адаптированных для гостей с ограниченными возможностями. Для этого они проведут фотосъёмку доступной инфраструктуры в отелях, участвующих в инклюзивных проектах РСТ, а также разметят объекты в сервисе.Снижать комиссии «Путешествия» не будут.