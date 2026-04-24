Визовый центр Японии в Москве ужесточил проверку документов — их нельзя исправить в день подачи

Из-за этого срок оформления вырастает с пяти-шести дней до трёх недель, говорят турператоры.Источник: UnsplashЦентр, открывшийся в феврале 2026 года, ужесточил приём и проверку документов, что «заметно контрастирует с прежними более лояльными правилами посольства Японии», пишет АТОР.Это ведёт к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов.АТОРИменно «лояльная визовая процедура» долгое время оставалась одним из «ключевых драйверов» спроса на туры в Японию — в 2025 году посольство даже при «пиковых нагрузках» демонстрировало «чёткую и слаженную работу», отмечает туроператор ITM group. Теперь же процедура стала излишне «забюрократизированной».Например, визовый центр требует, чтобы у каждого члена семьи, отправляющегося в путешествие, были полные копии всех финансовых и личных документов, включая подтверждение родства.Если раньше приложить спонсорское письмо к документам спонсируемого было достаточно, если спонсор и спонсируемый летят вместе, то теперь нужно к документам спонсируемого прикладывать копии всех документов спонсора.Corona TravelРаньше замечания озвучивали единым списком, а отработать их получалось «в короткие сроки». Теперь нужно заново записываться на подачу через электронную очередь, и внесение правок превращается в многоэтапный «пинг-понг».Основные возвраты приходятся на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии. Самая частая причина для дополнительных запросов — стремление исключить номинальный статус заявителя и фиктивное трудоустройство.Если пакет документов подготовлен корректно и не требует переделки, а также не попадает под дополнительную проверку в посольстве, стандартный срок обработки составляет пять-шесть рабочих дней. Однако, по оценкам ITM group, при необходимости возврата и переоформления документов, сроки увеличиваются до трёх недель.Япония — одно из популярных направлений у россиян. По данным японской национальной организации по туризму, которые приводило АТОР, количество российских туристов в 2025 году выросло на 96,3% и достигло 194,9 тысячи.#новости #япония